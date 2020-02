SEKARANG! Link Live Tinju Deontay Wilder vs Tyson Fury Cek Video Streaming TV One & Mola TV di Sini

SEKARANG! Saat ini partai puncak Tinju Dunia Deontay Wilder vs Tyson Fury Jilid II via Live Video Streaming TV One (tak Live Streaming TV One) dan Live Streaming Mola TV sedang berlangsung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sekarang sedang berlangsung duel antara Deontay Wilder vs Tyson Fury via Siaran Langsung TV One dan Live Streaming Mola TV Minggu (23/2/2020).

Untuk Streaming Online duel Deontay Wilder kontra Tyson Fury bisa disaksikan via Live Streaming TV Online www.mola.tv, karena TV One hanya menyiarkan lewat televis.

Video Streaming Deontay Wilder dan Tyson Fury dapat diakses via Live Streaming MolaTV di Aplikasi Mola TV yang linknya ada di bagian berita ini.

Deontay Wilder dan Tyson Fury saling adu jotos di MGM Grand Arena, Las Vegas, Nevada, AS.

Jelang pertandingan, Deontay Wilder (AS) menebar psy war untuk menyindir kemampuan Tyson Fury (Inggris).

Setelah sebelumnya mereka mendapatkan hasil imbang pada pertemuan pertama, Deontay Wilder dan Tyson Fury kompak menargetkan kemenangan.

Sebab selain gelar WBC, catatan tak terkalahkan keduanya pun dipertaruhkan.

Fury sebelumnya sesumbar bahwa dia akan mengalahkan Wilder dalam dua ronde langsung melalui KO.

Dia tak ingin pertandingan berakhir dengan keputusan seperti di pertemuan awal.