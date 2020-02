SKOR 1-0! Live Streaming Youtube Arema FC vs Barito Putera Laga Ujicoba, Bagas Kaffa Main

Live Streaming Arema FC vs Barito Putera akan menayangkan siaran langsung laga ujicoba sore ini via Live Streaming TV Online Youtube Arema FC Official dan saat ini Sedang Berlangsung. Hasil Sementara di Babak Pertama, Skor 1-0

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, Live Streaming Youtube Arema yang menayangkan laga Arema vs Barito Putera, Minggu (23/2/2020). Gol di Babak Pertama di cetak Mustain (5') yang merubah skor sementara 1-0.

Link live Streaming Arema FC vs Barito Putera sekaligus Launching tim Arema FC, Minggu (23/2/2020) via Live Streaming TV Online Youtube Arema FC Official

Arema vs Barito Putera akan menggelar laga uji coba melawan Barito Putera sekaligus launching tim dan jersey mereka untuk Liga 1 2020.

Laga yang akan digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang ini memiliki hal unik menjelang pertandingan.

Sejak pertama kali info mengenai pertandingan dan launching ini diberikan melalui akun media sosial Arema, banyak Aremania, sebutan fans Singo Edan, kaget karena harga tiket yang dinilai terlalu murah.

Dari informasi yang diberikan salah satunya melalui Instagram Arema FC, @aremafcofficial, harga tiket yang dipatok terbilang cukup murah.

Untuk tiket Ekonomi hanya seharga Rp10.000 sementara untuk VIP hanya seharga Rp20.000.

Beberapa reaksi dari Aremania yang memberikan komentar di postingan tersebut terlihat kaget dan masih tidak percaya.

Salah satunya dari @rofidhan_21 yang mengatakan mungkin info tersebut salah tulis harusnya Rp100.000 untuk tiket ekonomi