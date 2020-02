Ditengah Wabah Virus Corona, Lazio Berpesta Gol 3-1 Lawan Genoa, Tempel Juventus Dipuncak Klasemen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liga Italia pekan ke-25 hanya menggelar dua laga pada Minggu (23/2/2020) dari 6 laga yang dijadwalkan.

Empat laga ditunda yakni Atalanta Vs Sassuolo, Verona Vs Cagliari, Torino Vs Parma dan Inter Milan Vs Sampdoria menyusul imbauan perdana perdana menteri Italia soal Covid-19 alias Virus Corona.

Penyebaran Covid-19 sudah mencapai Italia. Hingga saat ini, virus tersebut telah membunuh dua orang dan menjangkiti hingga 79 penduduk lainnya.

Kasus terbanyak terdapat di Lombardy (47 korban) dan Veneto (17 korban).

Untuk itu laga-laga yang diadakan berdekatan dengan daerah itu sementara ditiadakan.

Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte, mengumumkan sendiri penundaan sejumlah kegiatan olahraga.

Sebelumnya, 42 laga di liga amatir dan tim muda juga ditunda berkaitan dengan penyebaran Covid-19.

Meski demikian dua laga pada pekan ke-25 tetap dimainkan yakni Genoa Vs Lazio dan AS Roma Vs Lecce.

Bermain di Stadion Luigi Ferraris, Lazio melanjutkan tren positif tak terkalahkan menjadi 20 laga berturut-turut usai membungkan tuan rumah Genoa dengan skor 3-2.

Tim tamu unggul cepat pada menit ke-2 lewat pemain sayap Adam Marusic.