Sikap Istri Anji Manji pada Sheila Marcia yang Menikah dengan Dimas Akira, Ucap Ini ke Mantan Roger

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sikap istri Anji Manji pada Sheila Marcia yang menikah dengan Dimas Akira. Ini katanya pada mantan kekasih Roger Danuarta itu.

Ya, aktris Sheila Marcia Joseph resmi dipersunting oleh DJ Dimas Akira pada Kamis (20/2/2020) kemarin.

Merespons pernikahan Sheila Marcia dan Dimas Akira tersebut, istri penyanyi Anji, Wina Natalia turut mengucapkan selamat melalui unggahan foto di akun Instagram miliknya, @winatalia.

Tak lupa, Wina juga berharap rumah tangga yang dibina Sheila Marcia dan Dimas Akira berjalan harmonis.

"Wishing you both a lifetime of the greatest joy, love, and happines @itssheilamj & @dmustakira," tulis Wina Natalia seperti dikutip Kompas.com pada Senin (24/2/2020).

Untuk diketahui, Sheila Marcia sempat menikah siri dengan Anji dan dikaruniai anak bernama Leticia Charlotte Agraciana Joseph.

Tetapi, hubungan Sheila Marcia dan Anji sepakat diakhiri.

Kemudian, Sheila Marcia menikah dengan Kiki Marino dan dikaruniai dua anak bernama Nathaniel Jedd Melchior Mirano dan Precious Brianna Yael Mirano.

Diberitakan sebelumnya, Sheila Marcia dilamar Dimas Akira, saat malam Natal, 24 Desember 2019.

Momen tersebut dibagikan Sheila Marcia melalui akun Instagram-nya, @itssheilamj, pada 25 Desember 2019.