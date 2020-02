Jadwal Liga Champion Malam Ini Napoli vs Barcelona Live SCTV, Chelsea vs Munchen di Vidio.com

Live SCTV! Liga Champions Babak 16 Besar, Chelsea vs Bayern Munchen, Napoli vs Barcelona Malam Ini, Real Madrid vs Manchester City, Lyon vs Juventus Besok

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Liga Champion Babak 16 Besar yang disiarkan langsung dan Live Streaming SCTV berlanjut malam ini Rabu (26/2/2020).

Jadwal Liga Champions Babak 16 Besar di SCTV tersaji pertandingan-pertandingan seru di antaranya Napoli vs Barcelona dan Real Madrid vs Manchester City.

Live Video Streaming Liga Champions dapat diakses di situs Live Streaming TV Online Vidio.com Premier.

Malam ini, siaran langsung SCTV dibuka laga Napoli yang akan bertemu lawan berat, Barcelona Rabu (26/2/2020), dilansir dari laman vidio.com.

Di hari yang sama dilanjutkan laga Chelsea yang akan menjamu Bayern Munich di Stamford Bridge, yang akan disiarkan lewat Live Streaming TV Online Vidio.com Premier.

Di hari terakhir Kamis, 27 Februari 2020, Lyon akan menjajal peruntungannya bersama Juventus.

Sedangkan Real Madrid akan menjamu tim kuat Inggris, Manchester City yang akan disiarkan lanmgsung SCTV.

Penyerang Chelsea, Olivier Giroud (kanan), berselebrasi setelah dia mencetak gol dalam pertandingan Liga Inggris antara Chelsea vs Tottenham Hotspur di Stamford Bridge, London, pada Sabtu (22/2/2020). (GLYN KIRK/AFP)

* Statistik Chelsea vs Munchen

Jelang laga, tuan rumah Chelsea dalam performa bagus pasca-mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 2-1.