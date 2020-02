Jadwal Live Streaming TV Online Lyon vs Juventus di Liga Champions, Cek Prediksi dan Head to Head

Live Streaming Lyon vs Juventus di Liga Champions, Live Streaming TV Online Vidio.com

Jadwal Live Streaming Lyon vs Juventus 16 Besar Liga Champions via Live Streaming TV Online Vidio.com Malam Ini, Cek Prediksi dan Head to Head



BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Olympique Lyon vs Juventus di Leg Pertama Babak 16 Besar Liga Champions Kamis (27/2/2020) dini hari atau malam ini.

Pertandingan atau Live Streaming Lyon vs Juventus dijadwalkan akan disiarkan langsung lewat Live Streaming TV Online Vidio.com. Cek Prediksi dan Head to Head

Laga Olympique Lyon vs Juventus di Babak 16 Besar Liga Champions bersamaan dengan Live Streaming Real Madrid vs Manchester City. Kedua laga ini bisa diakses via Live Streaming TV Online vidio.com mulai pukul 03.00 WIB, dilansir dari laman Vidio.com.

Rudi Garcia selaku pelatih kepala Olympique Lyon enggan memberikan intruksi pengawalan khusus terhadap mega bintang Juventus, Cristiano Ronaldo.

Pertandingan Lyon menjamu Juventus akan berlangsung Parc Olympique Lyonnais Stadium Kamis (27/2/2020) dini hari nanti.

Rudi Garcia yang memiliki pengalaman melatih klub kontestan Liga Italia, mengakui kehebatan Cistiano Ronaldo.

Kendati usianya tak lagi muda, namun pemain timnas Portugal tersebut masih dapat bersaing di kancah Liga Italia dalam perebutan gelar top skorer.

Meskipun demikian, Rudi yang pernah menukangi AS Roma enggan memberikan pengawalan khusus pada mantan pemain Real Madrid itu.

Hal itu dilakukan oleh Rudi, mengingat ancaman yang diberikan Juventus tak hanya melalui kemampuan Ronaldo semata.