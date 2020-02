Komisi IV DPRD Kalsel Lobi Komisi X DPR RI Upayakan Tambahan Siswa Penerima Manfaat PIP di Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus upayakan lobi dengan Komisi X DPR RI agar Kalsel dapatkan tambahan kuota siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, H M Lutfi Saifuddin nyatakan, dari komunikasi yang sudah dilakukan pihaknya dengan Komisi X DPR RI, Kalsel berpeluang dapatkan kuota siswa penerima KIP sebanyak 24 ribu orang.

"Kami komunikasi dengan DPR RI Komisi X, ada peluang kita (Kalsel) dapatkan 24 ribu tambahan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) dalam waktu dekat," kata H M Lutfi saat dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id, Rabu (26/2/2020).

Walaupun pihaknua masih menunggu data terperinci berapa jumlah siswa yang masuk dalam PIP di Kalsel dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalsel, namun Ia meyakini belum semua siswa kurang mampu di Kalsel sudah masuk dalam program tersebut.

Meski tambahan 24 ribu kuota bisa direalisasikan, Politisi Partai Gerindra ini juga meyakini bahwa jumlah tersebut belum dapat seluruhnya mencakup siswa kurang mampu yang jalani pendidikan di Kalsel.

"Kami yakin itu belum mengcover semua juga, tapi yang penting upaya yang kita lakukan dulu," kata H M Lutfi.

Ia juga inginkan Disdikbud Provinsi Kalsel agar dapat terus memperbaharui data terkini terkait jumlah dan nama-nama siswa khususnya jenjang SMA, SMK dan MA yang kurang mampu di Kalsel.

Tujuannya, agar upaya perjuangan yang dilakukan Komisi IV untuk menambah kuota penerima manfaat PIP benar-benar tepat sasaran.

Diketahui, siswa kurang mampu yang masuk dalam PIP dan mengantongi KIP bisa mendapatkan aliran dana bantuan pemerintah setiap bulan.

Dimana untuk siswa jenjang SMA, SMK dan MA diberikan bantuan sebesar Rp 1 juta per siswa per tahun, untuk jenjang SMP dan MTs sebesar Rp 750 ribu per siswa per tahun dan untuk jenjang SD dan MI sebesar Rp 450 ribu per siswa per tahun.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)