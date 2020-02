Sebar 20 Ribu Lembar ke Petugas, Awal Maret Stiker PKH Akan Ditempel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Sosialnya akan merealisasi penempelan stiker bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

Penempelan stiker akan dimulai pada Senin (2/3/2020) mendatang.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto, Kamis (27/2/2020) siang tadi.

Menurutnya, penempelan stiker PKH (program keluarga harapan) rencananya bahkan akan dilaksanakan langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina, pada Senin mendatang secara simbolis.

" Iya rencananya Senin nanti oleh pak wali langsung secara simbolis," jelasnya

Sementara Kabid PDIK Dinsos Banjarmasin, Nurhayati menambahkan adapun yang akan menjadi sasaran perdana pada penempelan stiker PKH nanti rencananya di wilayah Kelurahan Teluk Tiram atau Telawang.

" Iya, rencana pemukiman di dekat kantor Pemko dulu, kalau tidak Teluk Tiram atau Telawang ya," jelasnya.

Nurhayati juga mengatakan untuk total seluruh stiker yang telah pihaknya siapkan saat ini bagi KPM di Kota Banjarmasin berjumlah sebanyak 20 ribu lembar.

Stiker yang telah disertai alamat dan nama penerima manfaat itu nantinya akan ditempelkan oleh sejumlah petugas yang telah pihaknya sebar di lapangan.

" Saat ini stiker juga sudah bagikan kepada petugas di lapangan. Karena kan di situ ada dituliskan juga by name by address, sehingga saat penempelan dimulai, stiker pun sudah siap dipasang," jelasnya.