Chef Juna Disebut Mirip Pemeran Antagonis Harry Potter saat Foto Bareng Chef Renatta dan Chef Arnold 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gara-gara penampilannya, Chef Juna rekanan Chef Renatta dan Chef Arnold di acara MasterChef Indonesia 2020, mendadak disebut seperti tokoh antagonis di film Harry Potter, Rabu (26/2/2020).

Sosok Chef Juna, yang memiliki nama lengkap Junior Rorimpandey satu dari tiga juri Master Chef Indonesia memang selalu mencuri perhatian.

Tak kalah dari Chef Renatta yang cantik dan juga sosok Chef Arnold yang imut, Chef Juna dikenal memiliki karakter khasnya.

Selain karena ketegasannya, Chef Juna beberapa waktu lalu mencuri perhatian karena penampilan barunya.

• Isu Manohara Pindah Keyakinan Dijawab, Mantan Istri Tengku Fakhry Singgung Bhineka TUnggal Ika

• Penyebab Nagita Slavina Keguguran Diungkap Raffi Ahmad, Ayah Rafathar Ngaku Teledor

• Lagu Tentang Kamu buat BCL Menangis di Konser Pertama Pasca Ashraf Sinclair Meninggal, Kenang Ini

• Ancaman Ayu Ting Ting untuk Sang Adik, Sahabat Ivan Gunawan Beri Peringatan Ini

Tak lain adalah lantaran gaya rambut chef kelahiran 1975 tersebut yang justru disandingkan dengan tokoh antagonis film Harry Potter, Severus Snape.

Bermula dari unggahan foto Instagram Chef Arnold, rekannya pada Rabu (26/2/2020) lalu.

Chef Arnold membagikan foto dirinya, Chef Renatta, dan Chef Juna berpose di Galeri Master Chef Indonesia.

Sebagai keterangan fotonya, Chef Arnold menuliskan pesan bahwa sebentar lagi acara yang mereka isi tersebut akan segera berakhir.

"Another season has come to an end and always a pleasure to work together with Keanu, Uchida Clan @junarorimpandeyofficial and the one and only after Harta & Tahta @renattamoeloek," tulis Chef Arnold.

Namun warganet justru salah fokus dengan gaya rambut Chef Juna kala itu.