Haruan dan Papuyu Pengaruhi Inflasi di HST, Ini yang Dilakukan Pemkab HST

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Menghadapi ramadhan dan lebaran, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Daerah, belum lama tadi.

Rapat ini membahas mengenai langkah menghadapi inflasi. Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Berry Nahdian Forqan, membeberkan sepanjang tahun 2019 inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 0,81persen (month to month), April 0,93 persen (month to month) dan Mei 0,93 persen (month to month).

Sedangkan di bulan januari 2020 inflasi Kalsel tercatat sebesar 0,31persen (month to month) dengan laju inflasi 3,07 persen (year on year).

Menurutnya, rapat TPID merumuskan strategi pengendalian inflasi di daerah tahun 2020 khususnya menghadapi bulan ramadhan dan lebaran.

• BCL Kenakan Pakaian Serba Hitam dan Rambut Tergerai saat Duet dengan Chistian Bautista, Move On?

• Akhirnya Ayu Ting Ting & Ivan Gunawan Saling Ucap Cinta, Jawab Permintaan Abdul Rozak Soal Jodoh?

• Sopir Truk Tewas Diamuk Massa di Hadapan Polisi Bersenjata, Propam Pun Bertindak dan Lakukan Ini

• VIDEO Semarak Haul Guru Sekumpul di Kabupaten Tapin, Warga Bangun Rest Area dan Pasang Lampu Hias

Apalagi, upaya pengendalian inflasi merupakan faktor penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.



Dibeberkannya, di Hulu Sungai Tengah yang mempengaruhi inflasi yakni harga ikan haruan dan papuyu.

Dua komoditi ikan ini harganya jauh lebih tinggi dibanding dengan ikan lainnya.

Untuk mengendalikan inflasi di Hulu Sungai Tengah pihaknya melakukan pengembangan budidaya ikan papuyu dan haruan.

• Taiwan Tuding China Sebar Hoaks dan Halangi Perjuangan Mereka Perangi Virus Corona

• VIDEO Gemercik Teater SMKN 1 Banjarmasin Pentaskan Robohnya Surau Kami di Festival Teater Pelajar

• Pecah Kepadatan Arus Saat Haul Guru Sekumpul, Jalur A Yani Martapura Dibuat Sistem Buka Tutup

Mengingat lahan rawa yang begitu luas di Hulu Sungai Tengah, budidaya ini diharapkan mampu mengendalikan harga komoditi ikan tersebut.

"Kami memiliki kampung papuyu dan kampung haruan. Pengembangan komoditi ikan ini diharapkan bisa menjaga stabilitas harga ikan haruan dan papuyu," ujarnya. (banjarmasinpost.co.id/eka pertiwi)