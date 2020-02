Isu Manohara Pindah Keyakinan Dijawab, Mantan Istri Tengku Fakhry Singgung Bhineka TUnggal Ika

BANJARMASINPOST.CO.ID - Manohara Odelia Pinot akhirnya menjawab soal rumor dirinya yang pindah keyakinan.

Ya, santer tersiar kabar bila artis Manohara Odelia Pinot dirumorkan telah pindah agama.

Setelah sebelumnya memilih diam, kini Manohara akhirnya memberikan jawaban tentang isu tersebut.

Perempuan berumur 27 tahun tersebut mengunggah klarifikasi melalui insta story, Kamis (27/02/2020).

Manohara jawab rumor pindah agama (Kolase TribunStyle (IG@manodelia))

"Some people claiming to be family members are putting out false statements regarding my beliefs.

(Beberapa orang yang mengaku menjadi anggota keluarga dan meletakkan pernyataan salah mengenai keyakinanku.)

I have never addressed this publicly before as religion is an extremely private matter between oneself and God.

(Aku tidak pernah membahas hal ini secara terbuka sebelumnya

karena agama adalah masalah yang sangat pribadi antara diri sendiri dan Tuhan.)