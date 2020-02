Keengganan Janisaa Pradjaparamita Menikah dengan Mike Lewis dalam Suasana Heboh, Sebabnya?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Janisaa Pradjaparamita mengutarakan keenganannya menikah dengan Mike Lewis dalam suasana heboh. Mantan suami Tamara Bleszynski juga utarakan tunda pernikahan gegara ini.

Mantan suami Tamara Bleszynski, Mike Lewis, tengah menjalin hubungan serius dengan Janisaa Pradjaparamita.

Ya, Mike Lewis bahkan telah menyampaikan niat untuk membawa hubungannya dengan Janisaa Pradjaparamita ke jenjang yang lebih serius.

Adapun, pernikahan ini akan menjadi yang kedua bagi Mike Lewis pasca bercerai dari Tamara Bleszynski tahun 2012.

Rumah tangga Mike Lewis bersama Tamara Bleszinski dikaruniai seorang putra, Kenzou.

Sejauh ini, Mike Lewis dan Janisaa Pradjaparamita belum bisa membocorkan detail rencana pernikahan tersebut karena masih mencoba menentukan tanggalnya.

Namun, Janisaa mengaku menginginkan pernikahan yang sederhana.

"It's something simple aja. Simple and fokus dengan keluarga dan teman-teman dekat aja. Enggak usah yang heboh-heboh. I don't want hehehe," kata Janisaa didampingi Mike saat ditemui di XXI Senayan City, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2020).

Sementara menurut Mike, lokasi pernikahannya juga masih belum ditentukan lantaran banyaknya pilihan.

"Bisa di Bali mungkin, bisa di luar negeri juga. Kami harus lihat keadaan," ucap Mike yang berdiri disamping Janisaa.

Tamara Bleszynski sudah bisa tersenyum usai mengalami penganiayaan oleh pria berinisial WS di di Jalan Raya Semat, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung Bali. Sang mantan suami, Mike Lewis terlihat bertemu dengannya beberapa waktu lalu (instagram)

