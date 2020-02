Live Bein Sports 1! Jadwal Live Streaming Real Madrid vs Barcelona TV Online El Clasico Liga Spanyol

El Clasico Real Madrid vs Barcelona

Jadwal Live Streaming Bein Sports 1 Duel El Clasico antara Real Madrid vs Barcelona bisa diakses via Live Streaming TV Online mulai Senin, 2 Maret 2020 dini hari WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Live Streaming Beinsports 1 dan Live Streaming Real Madrid vs Barcelona di El Clasico Liga Spanyol pekan 26 yang akan tersaji pada Senin (2/3/2020).

Siaran Langsung via Live Streaming TV Online dan Live Streaming Bein Sports 1 pekan 26 duel El Clasico Real Madrid vs Barcelona di La Liga Spanyol yang akan dihelat mulai pukul 02.55 WIB.

Link Live Streaming Real Madrid vs Barcelona di Liga Spanyol via Live Streaming Beinsports 1 bisa diakses via tautan berbayar di Beinsports.com dan Vidio.com premier.

Los Blancos mendapat keuntungan karena bermain di kandang sendiri, Estadio Santiago Bernabeu.

El Clasico kali ini melibatkan 13 pemain berusia 30 tahun atau lebih.

Rinciannya adalah tujuh pemain dari El Real dan enam dari Blaugrana.

Di kubu Madrid, pemain tertua adalah Luka Modric dengan umur 34 tahun.

Enam pemain Madrid lainnya yang menginjak usia kepala tiga adalah Sergio Ramos (33 tahun), Karim Benzema (32), Marcelo (31), Toni Kroos (30), Nacho Fernandez (30), dan Gareth Bale (30).

Adapun enam pemain Barcelona dengan usia 30 tahun atau lebih adalah Gerard Pique (33), Lional Messi (32), Sergio Busquets (31), Arturo Vidal (32), Ivan Rakitic (31), serta Neto (30).