Live RCTI! Live Streaming Napoli vs Torino Laga Panas Jelang Juventus vs Inter di Liga Italia

Jadwal Pertandingan & Live Video Streaming Napoli vs Torino dalam lanjutan Liga Italia Live Streaming Bein Sports & RCTI dapat diakses dini hari ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung dan Live Streaming RCTI malam ini akan menyajikan laga Napoli vs Torino jelang Juventus vs Inter Milan di Liga Italia Pekan 26 Minggu (1/3/2020) pukul 02.00 WIB

Ya, laga Napoli vs Torino akan lebih dulu masuk agenda siaran langsung dan Live Streaming RCTI Plus, selain laga Juventus vs Inter Milan yang disiarkan seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram RCTI Sport.

Link Live Video Streaming Napoli vs Torino di Liga Italia dini hari ini dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online RCTI+ di Rctiplus.com, Beinsports 2 via beinsports.com dan vidio.com Premier (berbayar).

Laga Napoli vs Torino disiarkan langsung dari Stadion San Paolo di RCTI & Beinsports, tepat 1 hari jelang Big match Juventus vs Inter Milan.

Torino tengah berupaya bangkit dari catatan buruknya di Liga Italia musim ini. Dari 5 pertandingan terakhir, tim berjuluk Il Toro tersebut meraih 5 kekalahan.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan Napoli yang berhasil meraih 4 kemenangan dari 5 pertandingan terakhirnya di Liga Italia.

Napoli berambisi memperkecil jarak dengan peringkat lima klasemen sementara Serie A Liga Italia, AS Roma sekaligus menjauhi bayang-bayang AC Milan.

Napoli saat ini berada di posisi 6 dengan 36 poin, sedangkan Torino berada di peringkat 14 dengan torehan 27 poin.

* Link Live Streaming Napoli vs Torino :