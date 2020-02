LIVE Streaming TV Online Madura United vs Barito Putera, Live OChannel & Usee TV Liga 1 2020

Live Streaming Madura United vs Barito Putera via Live Streaming OChannel dan Live Streaming TV Online UseeTV Liga 1 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan laga Madura United vs Barito Putera ( Madura vs Barito ) via Live Streaming O Channel & Live Streaming Usee TV di Liga 1 2020 akan tersaji pada Sabtu (29/2/2020) malam.

Madura United vs Barito Putera tidak dapat disaksikan via siaran langsung atau Live Streaming Indosiar karena Indosiar menyiarkan laga Persebaya vs Persik.

Jelang menghadapi Barito Putera, Pelatih Madura United Rahmad Darmawan mengatakan timnya tengah mempersiapkan diri dalam segi ketajaman penyelesaian akhir.

Pasalnya, kata Rahmad Darmawan, Madura United hanya mampu membukukan 10 gol dari tujuh pertandingan pramusimnya.

”Latihan sore ini Iebih fokus terhadap penyelesain akhir. Soalnya hasil evaluasi saat pramusim, kami memiliki banyak peluang tapi tidak banyak yang berbuah goI, semoga bisa segera terselesaikan,” kata Rahmad Darmawan, Rabu (26/2/2020) seperti dikutip dari laman resmi Madura United.

Rahmad Darmawan lantas menuturkan masalah lini serang Laskar Sape Kerrab mulai dapat diselesaikan.

Selain mengasah ketajaman lini serang, Rahmad Darmawan juga menyoroti lini pertahanan timnya.

"Latihan penyelesaian akhir itu memang berjalan lurus juga dengan penguatan pertahanan, terutama bagi kiper-kiper kami. Ini sebenamya berhubungan dan bagus. Tapi tetap akan latihan yang lebih terstruktur dari pertahanan kami,” ungkapnya.

