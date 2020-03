BERLANGSUNG Live OChannel! Live Streaming PSM vs PSS Sleman, TV Online Liga 1 2020

Link Live Streaming PSM vs PSS di Liga 1 2020 Pekan 1 via Live Streaming OChannel dan Live Streaming UseeTV tersaji di Live Streaming TV Online dan saat ini Sedang Berlangsung.

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, laga PSM Makassar vs PSS Sleman ( Live Streaming PSM vs PSS Sleman ) via Live Streaming O Channel & Live Streaming Usee TV di Liga 1 2020 akan tersaji pada Minggu (1/3/2020) malam ini.

Live Streaming PSM vs PSS di lanjutan Liga 1 2020 dapat diakses di Live Streaming UseeTV di Live Streaming TV Online www.usee.tv & Live Streaming OChannel mulai pukul 18.30 wib.

PSM Makassar vs PSS Sleman ( Live Streaming PSM vs PSS Sleman ) tidak dapat disaksikan via siaran langsung atau Live Streaming Indosiar karena Indosiar menyiarkan laga Persib Bandung vs Persela Lamongan. Link Live Streaming O Channel & Live Streaming Usee TV laga PSM vs PSS dapat diakses di bagian berita ini.

• BERLANGSUNG Live Streaming Indosiar! Live Streaming Bali United vs Persita, Link Usee TV Liga 1 2020

• LINK MOLA TV! Live Streaming Everton vs Man United Live TVRI & Tottenham vs Wolves di Liga Inggris

• LIVE Streaming Juventus vs Inter Milan Live RCTI & AC Milan vs Genoa di Liga Italia Resmi Ditunda

• Live Bein Sports 1! Jadwal Live Streaming Real Madrid vs Barcelona TV Online El Clasico Liga Spanyol

Meski tuan rumah lebih diunggulkan pada laga ini, namun Super Elang Jawa bukan berarti tak punya peluang.

Ya, bukan misi mustahil bagi Bagus Nirwanto dan kolega yang mengusung misi setidaknya membawa pulang 1 poin dari Makassar.

Terlebih menilik rekor pertemuan musim lalu yang lebih berpihak pada PSS Sleman.

Ya, PSS Sleman dan PSM Makassar kompak melakukan pergantian juru taktik sekaligus banyak merombak komposisi tim.

"Kami datang ke sini kita ingin bermain bagus dan mencuri poin. Kondisi pemain cukup baik. Kalau bicara target, setiap tim pasti ingin menang. Tapi kita lihat nanti di lapangan, bagaimana kita bisa atasi," ujar asisten pelatih PSS Sleman, Suwandi HS.

"Apalagi PSM Makassar ini tim bagus, punya materi tim yang bagus juga. Nomor 9 (Giancarlo Lopes-red) saya lihat cukup bagus. Tapi kita tidak bisa hanya fokus ke satu pemain, semua harus kita waspadai. Saya instruksikan pemain untuk fokus, konsentrasi dan disiplin, itu yang terpenting," imbuhnya.