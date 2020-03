Jadwal Tayang & Prediksi Real Madrid vs Barcelona EL Clasico malam Ini, Live Bein Sports 1

Jadwal Tayang, Prediksi Pertandingan, Head to Head & Link El Clasico antara Real Madrid vs Barcelona, Live Streaming TV Online Bein Sports 1 malam ini Senin (2/3/2020) dini hari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Partai panas El Clasico antara Real Madrid vs Barcelona akan mewarnai siaran langsung dan Live Video Streaming Bein Sports 1 di Liga Spanyol pekan 26 dinihari nanti.

Ya, Live Streaming Bein Sports 1 El Clasico Real Madrid vs Barcelona di La Liga Spanyol dijadwalkan akan digelar mulai pukul 02.55 WIB.

Live Streaming Real Madrid vs Barcelona tak hanya bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 1, tapi bisa pula diakses via tautan berbayar Vidio.com premier.

Real Madrid mendapat keuntungan karena menjamu Barcelona di kandang sendiri, Estadio Santiago Bernabeu.

Santiago Bernabeu kini menjadi tempat menakutkan bukan untuk lawan, tetapi buat Real Madrid sendiri.

Manchester City adalah tamu terakhir yang memuat arena megah itu ibarat neraka bagi si empunya.

Pengunjung dari Inggris itu mencuri kemenangan 2-1 pada duel leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Rabu (26/2/2020).

Dikutip dari BolaSport.com, Madrid hanya sanggup menang sekali dalam 4 partai kandang di Liga Champions musim ini.

Bahkan kalau dibentangkan ke musim lalu, Luka Modric cs juga cuma meraih satu kemenangan di Bernabeu dalam 6 partai terakhir di sana pada ajang yang sama.