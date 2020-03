LINK MOLA TV! Live Streaming Everton vs Man United Live TVRI & Tottenham vs Wolves di Liga Inggris

Siaran Langsung TVRI dan LIVE Streaming Everton vs Manchester United serta Live Streaming Tottenham vs Wolves di Liga Inggris. Keduanya bisa diakses via Live Streaming Mola TV



BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Everton vs Man United & Live Streaming Tottenham vs Wolves di Liga Inggris tersaji via Live Streaming MolaTV dan pada Minggu (1/3/2020).





Everton kembali melakoni partai berat menghadapi salah satu anggota 'The Big Six'. Setelah di pekan sebelumnya berjumpa Arsenal, anak asuh Carlo Ancelotti kini mendapat lawatan dari Manchester United dalam laga yang bakal disiarkan langsung dari Goodison Park.

Hasil imbang dalam pertemuan pertama di Old Trafford menjadi modal bagi The Toffees untuk meraih kemenangan di laga ini.

Apalagi, dukungan publik Merseyside akan menjadi motivasi ekstra bagi Richarlison dan kawan-kawan untuk membungkam tim tamu.

Nama terakhir masih akan menjadi tumpuan The Toffees dalam membombardir gawang United. Hal itu diamini para pemain, termasuk Seamus Coleman.

"Kami sangat menikmati momen ketika ia (Richarlison) mampu terus mencetak gol. Semoga momen itu dapat terjadi di setiap pekan," ujar bek berpaspor Irlandia itu yang dikutip dari laman Mola.TV.

Everton tak bisa menganggap remeh The Red Devils. Meski masih menjalani musim penuh penampilan inkonsisten, pasukan Ole Gunnar Solskjaer memiliki catatan apik dalam empat laga tandang terakhir di semua kompetisi.