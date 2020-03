LIVE Streaming Juventus vs Inter Milan Live RCTI & AC Milan vs Genoa di Liga Italia Resmi Ditunda

LIVE Streaming Juventus vs Inter Milan di Live Streaming RCTI & Live Streaming AC Milan vs Genoa di Live Streaming Bein Sports 2 di Liga Italia Resmi Ditunda

Live Streaming Juventus vs Inter Milan di Liga Italia yang seharusnya berlaga pada Senin (2/3/2020) dini hari via Siaran Langsung RCTI, resmi ditunda. Pun juga dengan AC Milan vs Genoa via Live Streaming Bein Sports 2.



BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming AC Milan vs Genoa di Live Streaming Beinsports 2 dan laga Juventus vs Inter Milan via Live Streaming RCTI di Liga Italia Pekan 26 seharusnya tersaji pada Senin (2/3/2020).

Siaran Langsung via Live Streaming Bein Sports 2 dan Siaran Langsung RCTI laga Live Streaming Juventus vs Inter Milan seharusnya dimulai pada pukul 02.35 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Beinsports Indonesia dan RCTI.

Berbeda dengan Juventus vs Inter Milan yang digelar dinihari via Live Streaming RCTI, Live Streaming AC Milan vs Genoa di Live Streaming Beinsports 2 sedianya tayang pukul 18.30 WIB.

Serie A sebagai kasta tertinggi Liga Italia mengambil keputusan final terkait beberapa laga yang terkena dampak virus corona atau COVID-19.

Awalnya, beberapa laga di Liga Italia akan dilaksanakan secara tertutup menyusul kasus penyebaran COVID-19 yang semakin meluas di negara tersebut.

Rencana tersebut berubah dan Liga Italia membuat kebijakan yang baru.

Dilansir BolaSport.com dari Sky SPort Italia, lima laga yang rencananya digelar akhir pekan ini akan dilaksanakan pada 13 Mei 2020.

Tanggal tersebut awalnya dijadwalkan untuk laga final Coppa Italia 2020.

Kini ajang tersebut akan berganti jadwal ke 20 Mei 2020 atau mundur selama seminggu.