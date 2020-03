SESAAT LAGI Link Mola TV! Live Streaming Aston Villa vs Man City Final Carabao Cup, TV Online NET TV

Live Streaming Aston Villa vs Man City Final Carabao Cup, Live Streaming NET TV dan Live Streaming Mola TV

Sesaat Lagi! Link Live Streaming NET TV Duel Babak Final Carabao Cup atau Piala Liga Inggris antara Aston Villa vs Manchester City ( Villa vs Man City ). Cek juga Live Streaming Mola TV Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Aston Villa vs Man City Babak Final Carabao Cup atau Piala Liga Inggris, Minggu (1/3/2020) via Live Streaming NetTV atau Live Streaming MolaTV di Live Streaming TV Online www.mola.tv dan Sesaat Lagi Sedang Berlangsung.

Laga Aston Villa vs Manchester City ( Villa vs Man City ) akan disiarkan langsung Live Streaming NET TV dan Live Streaming Mola TV mulai pukul 23.30 WIB.

Pertandingan Final Carabao Cup atau Piala Liga Inggris via Live Streaming Aston Villa vs Man City malam ini akan siaran langsung dari Wembley Stadium, London via Live Streaming NetTV atau Live Streaming MolaTV di Live Streaming TV Online www.mola.tv.

Bagi Aston Villa yang dalam dekade terakhir prestasinya tidak stabil, maju ke partai puncak Carabao CUp 2020 jelas sebuah prestasi tersendiri.

Terakhir kali mereka masuk ke final adalah di final Piala FA 2015. Namun kala itu mereka harus roboh di tangan Arsenal dengan empat gol tanpa balas.

Manchester City sendiri jelas lebih diunggulkan. Apalagi tengah pekan tadi, City baru saja menang di markas Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions.

Ya, Manchester City baru saja meraih kemanangan 2-1 atas Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions akan menghadapi Aston Villa di final Carabao Cup 2020.

Anak asuh Pep Guardiola sendiri maju ke babak final setelah mengalahkan sang tetangga Manchester United.

Laga Man City vs Man United yang digelar di Stadion Etihad, Kamis (30/1/2020) berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan tim tamu.