LIVE OChannel! Link Video Live Streaming Persikabo vs Arema FC Liga 1 2020 via TV Online Vidio.com

Link Video Streaming Persikabo vs Arema FC di Liga 1 2020 Pekan 1 via OChannel dan Live Streaming Vidio.com tersaji

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran Langsung dan Live Streaming OChannel Persikabo vs Arema FC di Liga 1 2020 akan tersaji pada Senin (2/3/2020) malam.

Live Streaming O Channel Persikabo vs Arema FC di lanjutan Liga 1 2020 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com mulai pukul 18.30 wib.

Persikabo vs Arema FC tidak dapat disaksikan via siaran langsung atau Live Streaming Indosiar. Link Live Streaming OChannel Persikabo vs Arema FC dapat diakses di bagian berita ini.

Jelang laga Persikabo vs Arema FC, Hendro Siswanto Kapten Arema FC memastikan para pemain bakal tampil sungguh-sungguh saat menghadapi PS Tira di Stadion Pakansari Bogor.

Ini dilakukan untuk mengincar kemenangan serta tiga poin di markas lawan.

Agar Singo Edan memiliki modal besar saat lawan Persib Bandung di kandang, Minggu (8/3/2020) mendatang.

"Tujuan kami di Liga 1. Besok kami akan bertanding dengan kerja keras agar besok bisa menang," ujarnya yang dikutip dari SuryaMalang.com.

Hendro menambahkan, saat ini seluruh pemain dalam kondisi siap tempur. Baik secara fisik maupun mental bertanding.

Arema FC mengawali Liga 1 2020 dengan laga tandang.