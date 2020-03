Pemkab Tapin Bikinkan Seragam untuk 27 Kepala Desa Terpilih dan Istri Seragam PKK

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Pascapemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 11 Februari 2020, sebanyak 27 kepala desa yang terpilih dikumpulkan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tapin, Kalsel.

Mereka diminta menjalani ukuran badan, lingkar kepala dan kaki, untuk dibikinkan seragam pakaian dinas upacara.

Pengukuran itu untuk pembuatan seragam upacara pelantikan dan pencocokan ukuran sepatu dan topi para kepala.desa terpilih.

Kepala DPMD Kabupaten Tapin, Rahmadi, enin (2/3/2020), mengatakan. jadwal pelantikan para kepala desa itu dilaksanakan Rabu (11/3/2020).

Tak hanya kepala desa yang dibikinkan seragam, istri kepala desa terpilih juga dibikinkan seragam Tim Penggerak PKK untuk dilantik nanti sebagai Ketua PKK Desa.

Informasi dihimpun reporter Banjarmasinpost.co.id, dari Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin, tak semua kepala desa terpilih wajah baru. Ada juga kepala desa incumbent yang dulunya pernah menjadi kepala desa. (Banjarmasinpost.co.id/Mukhtar Wahid)

Hasil Pilkades Serentak Ttahun 2020

1 Kecamatan Binuang

1.1. Desa Padang Sari, Mariyatul (incumbent)

1.2. Desa Pualam Sari, Hafiz Fahmi (incumbent)

1.3. Desa Tungkap, Muhammad Sirajuddin (new)

2. Kecamatan Tapin Selatan

2.1 Desa Tatakan, Ilhamsyah (incumbent)

2.2. Desa Suato Tatakan, Fahmi Sadikin (new)

2.3. Desa Sawang, Hairullah (new)

2.4. Desa Hatiwin, Ahmad Zais (new)

3. Kecamatan Candi Laras Utara

2.1. Desa Sungai Salai, Suharto (new)

2.2. Desa Buas Buas, Rafi'i (new)