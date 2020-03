Fakta Sosok Lyodra Ginting, Juara Indonesian Idol X, Dipuji Maia Estianty & Ariel NOAH, Next Diva?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah fakta sosok Lyondra Ginting, pemenang Indonesian Idol X yang dipuji Maia Estianty dan Ariel NOAH potensinya. Dia disebut The Next Diva.

Kompetisi menyanyi Indonesian Idol 2020, anak Medan Lyodra Ginting keluar sebagai juara Indonesian Idol X.

Setelah diumumkan menjadi pemenang Indonesian Idol Season 10, Lyodra Ginting yang merupakan gadis asal Medan ini langsung memeluk Tiara.

Terlihat Tiara juga memberikan selamat kepada Lyodra.

Lyodra pun terlihat menitikan air mata bahagia saat tahu bahwa ia menjadi juara pertama Indonesian Idol Season 10.

Gadis yang dijuluki The Next Diva Indonesia ini mendapatkan hadiah Rp 150 juta serta satu unit mobil All New Nissa Livina.

Sedangkan, Tiara menjadi runner-up Indonesian Idol Season 10.

Tiara juga mendapatkan hadiah satu unit mobil All New Nissan Livina.

Tak hanya itu, Tiara juga mendapatkan hadiah Rp 100 juta.

Berikut ini profil Lyodra Ginting