Jadwal Live Streaming Chelsea vs Liverpool di Piala FA Live Bein Sports 1, Tak Siaran Langsung RCTI

Jadwal Live Streaming Chelsea vs Liverpool di Piala FA via Live Streaming Bein Sports 1, Tak Siaran Langsung RCTI

Live Streaming Beinsports 1 Duel Chelsea vs Liverpool di dalam lanjutan Piala FA atau FA Cup dapat diakses Rabu (4/3/2020) dinihari atau malam ini namun tak tayang via Live Streming RCTI.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Chelsea vs Liverpool di Babak kelima Piala FA atau FA Cup dan tak tayang via Siaran Langsung RCTI. Cek juga Live Streaming TV Online di Live Streaming Bein Sports 1.

Live Streaming Beinsports 1 menyajikan Siaran Langsung Chelsea vs Liverpool di ajang Piala FA atau FA Cup 2019/2020, Rabu (4/3/2020) pukul 02.40 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip beinsports. Laga ini tetap tak bisa diakses juga via Live Streaming RCTI.

Meski tak Siaran Langsung RCTI, Link Live Streaming Chelsea vs Liverpool Piala FA atau FA Cup dini hari dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online www.beinsports.com di Live Streaming Bein Sports 1 via beinsports.com dan vidio.com Premier (berbayar).

Pelatih Liverpool, Juergen Klopp, tak mau lagi menurunkan tim U-23 pada laga kontra Chelsea.

Laga Chelsea vs Liverpool di Stadion Stamford Bridge itu merupakan bagian dari putaran kelima atau 16 besar Piala FA.

Klopp memastikan Liverpool akan banyak menurunkan pemain utamanya pada laga nanti karena lawan yang dihadapi adalah Chelsea.

"Pada putaran keempat, kami memang harus menurunkan tim U-23 karena situasi tidak memungkinkan. Tetapi, karena keputusan itu, kami harus bermain dua kali. Saya tidak tahu apakah Chelsea akan melakukan rotasi pada laga nanti. Yang pasti saya akan menurunkan skuat yang bisa memberi Liverpool peluang lolos lebih besar," ungkap Klopp dilansir dari Tribunnews.

Liverpool harus bersusah payah menyingkirkan Shrewsbury Town, tim kasta ketiga Liga Inggris. Liverpool dipaksa Shrewsbury Town bermain dua kali sebelum kemudian lolos dengan agregat 3-2.

Pada dua laga tersebut, Liverpool banyak menurunkan pemain muda seperti Harvey Elliot, Curtis Jones, dan Neco Williams.