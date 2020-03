Jadwal Pertandingan Liga Champion Babak 16 Besar Leg 2, Liverpool, Juventus & Madrid Bisa Lolos? 

Perjuangan Liverpool Juventus dan Real Madrid di Leg Kedua Babak 16 Besar Liga Champions Siaran Langsung SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Pertandingan Liga Champion Babak 16 Besar Leg 2 musim 2019/2020 akan mulai berlangsung Rabu (11/3/2020).

Jadwal Liga Champions Leg 2 Babak 16 Besar tersaji pertandingan-pertandingan seru di antaranya Liverpool vs Atletico Madrid, Bayern Munchen vs Chelsea dan Barcelona vs Napoli.

Video Streaming Liga Champions dapat diakses di laman penyedia live streaming, di antaranya vidio.com premier.

Selain tim-tim tadi, tiga tim unggulan saat ini dalam posisi sulit. Hal itu setelah di laga pertama mereka takluk di kandang lawan.

Juara bertahan Liverpool misalnya yang harus meraih kemenangan dengan selisih lebih dari dua gol jika ingin mengamankan tiket delapan besar.

Hal itu setelah di leg pertama, The Reds kalah 1-0 dari Atletico Madrid.

Nasib sama juga dirasakan punggawa Juventus.

Kalah 0-1 di kandang Lyon, Ronaldo cs harus tampil maksimal di markas.

Pun demikian dengan Real Madrid yang secara mengejutkan kalah di kandang sendiri dari Manchester City 1-2.