VIDEO Stok Masker dan Hand Sanitizer Langka, Toko dan Apotek Batasi Penjualan ke Konsumen

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pascatersiar kabar dua warga Depok yang terpapar virus corona, masker dicari-cari warga.

Dijumpai di sejumlah apotek di Banjarmasin, Kalsel, stok masker menipis bahkan kosong.

Tak hanya masker, produk kesehatan yang berfungsi mensterilkan tangan dan tubuh dari kuman, yakni hand sanitizer dan antiseptik juga laris manis diburu.



Di antaranya di Apotek Melia di kawasan Banjarmasin Utara, stok hand sanitizer maupun cairan antiseptik sudah habis diborong konsumen.

"Ada berbagai jenis merek hand sanitizer yang tersedia di apotek ini, mulai harga Rp 7.500-12.500 per botol. Untuk stok hand sanitizer saat ini kosong, yang tersisa hanya cairan antiseptik seharga Rp 39.000 per botol," jelas karyawan Apotek Melia, Annisa, kepada Banjarmasinpost.co.id, Selasa (3/2/2020).

Sedangkan stok masker juga mengalami kelangkaan, per hari diakui Annisa di tempatnya menghabiskan 2 kotak lebih. Masker dibanderol Rp 3.000 per pcs, pihaknya tidak menjual per kotak, hanya untuk satuan atau ecer.

Kelangkaan stok masker disebabkan terbatasnya barang yang dikirim dari produsen yang berlokasi di Jakarta dan Banjarmasin, Kalsel.

Senada, di Apotek Nuri juga terjadi kelangkaan masker. Di apotek ini hanya menyisakan satu kotak yang kurang dari 50 pcs karena sebagian sudah dibeli konsumen.

"Kami jual satu pcs masker seharga Rp 3.500. Pembelian tidak bisa lagi dalam jumlah banyak karena dibatasi oleh pihak produsen," ucap Asisten Apoteker Apotek Nuri, Raihanah.

Sedangkan hand sanitizer di tempatnya juga kosong.

Sejak terendusnya kabar dua pasien positif corona, diakuinya, hand sanitizer sangat banyak peminatnya.

Sementara itu, terkait melambungnya harga masker akibat kelangkaan stok disebabkan permintaan yang tinggi dari masyarakat, berimbas pula pada stok di Ace Hardware.

"Saat ini merek 3M sudah habis, yang masih tersedia masker merek Iris V-PKBF-4MCV dibanderol Rp 32.900 per pack isi empat pcs, ada pula Fit masker merk Iris harga Rp 64.900 per pack isi tujuh," jelasnya.

Sedangkan harga masker 3M yang sempat dijual murah, diakuinya di cabang Banjarmasin masih menjual harga normal. Harga masker merek 3M tersebut dipatok Rp 8.900 per pcs.

"Setelah WNI positif corona, per hari masker terjual 40 pack. Karena banyak yang beli, maka kami batasi, customer member maksima membeli dua pack, non member satu pack," pungkasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)