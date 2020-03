Foto Tara Basro Berbikini Banjir Dukungan, Sohib Renatta Moeloek (Chef Renatta) Soroti Bagian Tubuh

BANJARMASINPOST.CO.ID - Belum lama ini Tara Basro mengunggah foto tubuhnya berbalut bikini. Pemain film yang juga Sohib Renatta Moeloek (Chef Renatta) ini menyoroti bagian tubuhnya.

Ya, artis peran Tara Basro mengunggah foto tubuhnya yang curvy. Teman dekat Renatta Moeloek (Chef Renatta) itu justru meraih simpati dari warganet.

Teman dekat Renatta Moeloek (Chef Renatta), Tara Basro malah dianggap mampu menyebarkan semangat cinta pada tubuh sendiri.

Foto Tara Basto yang memperlihatkan tubuhnya yang berisi, bahkan memiliki lipatan perut, ia bagikan di akun Instagramnya dan Twitternya. Penampakan teman Renatta Moeloek (Chef Renatta) ada di bagian berita ini.

Tara pun mendapatkan banyak respon positif dari para pengikutnya yang datang dari berbagai kalangan, termasuk kalangan selebritis.

Seperti salah satu rekannya sesama artis peran, Nadine Alexandra Dewi, yang memuji unggahan Tara.

“Speechless thank you for such an amazing reminder! Your self love is beautiful to witness,” ujar akun @nadinealexandradewi.

“Terima kasih, Mbak Tara. Saya merasa dimengerti,” ujar akun @tyaskinan.

Selain di Instagram, nama Tara Basro juga menjadi trending topik di Twitter Indonesia.

Pemain film Gundala ini dianggap telah menjadi corong dari suara hati banyak orang yang merasa insecure dengan bentuk tubuhnya yang tak sesuai dengan standar kecantikan yang ada.