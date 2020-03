Prediksi & Jadwal Live Streaming Mola TV Derby Manchester United vs City Liga Inggris, Tak Live TVRI

Live Streaming Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris, Live Streaming Mola TV namun Tak Siaran Langsung TVRI

Jadwal Liga Inggris pekan 29 akhir pekan ini menayangkan Link Live Streaming Mola TV Duel Manchester United vs Manchester City atau Live Streaming Man United vs Man City via Live Streaming TV Online www.mola.tv. Laga Derby Manchester ini Tak Siaran Langsung TVRI.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Liga Inggris via Live Streaming MolaTV yang akan menayangkan Live Streaming United vs City. Liga Inggris Pekan 29 mulai Sabtu (7/3/2020), tapi Derby Manchester ini tak ada di Live Streaming TVRI. Cek Prediksi dan Head to Head kedua tim.

Laga Manchester United vs Manchester City atau Live Streaming Man United vs Man City di Jadwal Liga Inggris Pekan 29 diprediksi berlangsung sengit akan masuk agenda Live Streaming Mola TV dan Live Streaming TV Online www.mola.tv namun Derby Manchester ini tak Siaran Langsung TVRI. Dan tayang pada Minggu (8/3/2020) pukul 23.30 WIB.

Sebelum mengakses Link Live Streaming United vs City di Live Streaming MolaTV, cek Prediksi dan Head to Head kedua tim. Dan ditegaskan laga Derby Manchester Siaran Langsung Liga Inggris ini tak bisa diakses via Live Streaming TVRI.

• Derby Manchester! Jadwal Liga Inggris Pekan 29 di Mola TV & TVRI, MU vs City, Liverpool?

Manchester City baru menjuarai Carabao Cup 2020 akhir pekan lalu dan sebelumnya sukses menang di leg pertama babak 16 besar Liga Champions di kandang Real Madrid.

Sedangkan Manchester United yang jadi tuan rumah, terus menunjukkan peforma apik dengan tidak pernah menelan kekalahan di beberapa pertandingan terakhir.

Sementara TVRI dijadwalkan akan menayangkan dua laga yakni Arsenal vs West Ham United dan Chelsea vs Everton.

Sementara Liverpool, calon kuat juara Liga Inggris musim ini akan melawan Bournemouth pada Sabtu 7 Maret 2020 malam.

Kemenangan wajib didapat Liverpool mengingat pekan lalu secara megejutkan mereka kalah telak 3-0 dari Watford di Liga Inggris, dan kalah dari Chelsea di FA Cup.

Pekan sebelumnya Liverpool juga kalah dari Atletico Madrid di Liga Champions.