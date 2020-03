Sebanyak 9.700 Murid SDN Kota Banjarmasin Ikuti Try Out Ujian Sekolah untuk Hari Pertama

Persiapan murid SDN Sungai Andai 4 Banjarmasin mengikuti try out (uji coba) ujian sekolah, Selasa (3/3/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebanyak 9.771 murid kelas 6 dari 205 SDN di Kota Banjarmasin, Kalsel, hari ini serentak menggelar try out ujian yang digelar Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) sebagai pesiapan ujian nasional pada 13 April sampai18 April 2020.

“Data K3S se-Kota Banjarmasin, sebanyak 9.771 murid dari 205 SDN yang mengikuti try out,” sebut Safriadi, Ketua K3S Kota Banjarmasin, Selasa (3/3/2020).

Menurut Safriadi, untuk try out ujian sekolah kali ini merupakan yang digelar kedua kalinya oleh K3S SDN se-Kota Banjarmasin.

Untuk soal try out ujian sekolah, dibikiin tim K3S SDN yang dikoordinasikan ke Dinas Pendidikan.

“Hari ini try out ujian sekolah untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama Islam (PAI),” katanya.

Dijelaskan Kepala SDN Sungai Andai 4 ini, try out atau uji coba ujian sekolah untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dibatasi waktu dua jam dan try out mata pelajaran PAI dibatasi 1,5 jam dengan komposisi soal pilihan ganda dan esai.

“Untuk try out ujian sekolah jenjang SDN masih menggunaan kertas pensil atau manual,” katanya.

Safriadi sudah memantau sejumlah SDN terkait pelaksanan try out ujian sekolah yang digelar se-Kota Banjarmasin. Dari hasi pemantuan tersebut rata-rata para pelajar cukup lancar mengerjakan try out ujian sekolah.

“Try out ujian sekolah tingkat jenjang SDN ini serentak digelar se-Kota Banjarmasin hari ini untuk hari pertama,” katanya. (Banjarmasinpost.co.id/Edi Nughroho)