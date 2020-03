LINK RCTI + : Link Live Streaming Derby County vs Man United di Bein Sports 1, TV Online Piala FA

Live Streaming Derby County vs Manchester United di Piala FA atau FA Cup, Live Streaming Bein Sports 1 dan Siaran Langsung RCTI +

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung RCTI via www.rctiplus.com & Live Streaming Derby County vs Man United di FA Cup atau Piala FA. Cek juga Live Streaming TV Online di Live Streaming Bein Sports 1 via www.beinsports.com.

Wayne Ronney yang saat ini memperkuat Derby County akan melakoni laga emosional melawan mantan klubnya, Manchester United, di babak kelima Piala FA.

Wayne Rooney pernah membela Manchester United pada selang 2004-2017.

Selama membela Manchester United, Rooney berhasil menyumbang 5 gelar juara Liga Inggris.

Saat membela Manchester United, Rooney berhasil mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub dengan 253 gol, melewati torehan yang pernah diraih Sir Bobby Charlton.

Seperti dikutip BolaSport.com dari Manchester Evening News, bos Derby County, Philip Cocu, berjanji akan menurunkan Rooney melawan mantan klubnya, Manchester United, di babak kelima Piala FA.

"Saya yakin dia akan siap menghadapi klub tempat dia memiliki karier yang luar biasa. Jadi, tentu saja, ini istimewa," kata Philip Cocu.