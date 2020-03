Polres & Dinkes Kotabaru Obok-obok Toko Farmasi dan Pasar Cari Masker, Sejumlah Mini Market Kosong 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Masuknya Virus Corona atau Covid-19 di Indonesia membuat jajaran pemerintah daerah Kotabaru dan Polres Kotabaru, inspeksi ke pasar dan toko farmasi terkait ketersediaan masker dan antiseptik.



Plt Kepala Dinas Kesehatan Kotabaru, Hj Ernawati, Kamis (5/3/2020) mengatakan ketersediaan masker di Kotabaru sebut masih batas aman.



"Stok kita aman di Kotabaru. Untuk masker di Kotabaru di Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) stok kita sekitar 50 ribu yang sumbernya dari APBD II dan DAK. Harga jual juga masih normal," kata Hj Ernawati.



Sementara itu, jajaran Polres Kotabaru melalui Satreskrim melakukan inspeksi ke lapangan untuk pengecekan langsung dalam rangka mencegah dan antisipasi masuknya covid 19 di Kotabaru, Rabu kemarin.



Sebagai langkah penanggulangan, setiap toko obat, farmasi dan yang lainnya dilakukan pengecekan dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Kotabaru Iptu Imam Wahyu Pramono SIK, mewakili Kapolres Kotabaru AKBP Andi Adnan Syafruddin SIK.



Semua diperiksa termasuk toko modern minimarket yang ada di wilayah hukum Polres Kotabaru. Hal itu bertujuan untuk mengetahui stok atau ketersediaan alat kesehatan mencegah terjadinya penimbunan.



"Kegiatan itu kami lakukan untuk melihat ketersediaan alkes yang utama saat ini yakni masker dan antiseptik, guna mencegah panic buying masyarakat dan aksi borong yang dapat menimbulkan kelangkaan barang karena merebaknya isu virus Korona (Covid-19)," kata Iptu Imam Wahyu Pramono SIK.



Dari hasil peninjauan di lapangan, ditemukan beberapa hasil. Ada yang menjual dan ada yang tidak. Bahkan alkes tersebut mulai terjadi pengurangan sejak adanya yang positif corona di Indonesia.



Misalnya saja di mini market Smart, tak ada ketersedian masker. Sementara untuk stok cairan antiseptik ada sebanyak 30 botol ukuran 500 ML harga Rp 55.000.

Mini Market Grand Surya beralamat jalan Pangeran Kesuma Negara Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Sigam, stok masker juga tidak ada. Hanya stok cairan antiseptik sebanyak 500 ml dengan harga Rp 60.000.



Di Indomaret Hidayatullah Jalan Veteran Desa Sebatung stok masker kesehatan juga kosong, begitu juga dengan stok cairan antiseptik.

Penjualan Dibatasi

Polres & Dinkes Kotabaru Obok-obok Toko Farmasi dan Pasar Cari Masker, Sejumlah Mini Market Kosong

Bergeser ke Apotek Dr Robert Farma Jalan Veteran, stok masker kesehatan ada sebanyak 150 lembar, harga jual eceran Rp 1.000 per lembar. Stok Cairan antiseptik 60 botol ukuran 500 ML, harga eceran Rp 55.000 per botol.



"Dari uji petik beberapa distributor alkes dan Kelkes dan apotik, persediaan masker kesehatan serta cairan antiseptik berkurang dibanding dengan hari lain sebelum merebak isu virus korona," kata Imam.



Meski persediaan atau stok barang berkurang, namun tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan. Selain itu, belum ditemukan indikasi penimbunan atau spekulan.



Beberapa apotik membatasi penjualan kepada perorangan yaitu maksimal 5 lembar per orang dengan harga rata- rata Rp 800 sampai Rp 1000 per lembar.

Hal ini untuk menghindari adanya aksi borong yang pada akhirnya memicu kelangkaan barang. Sedangkan cairan antiseptik tidak ada peningkatan permintaan, karena konsumen dari kalangan tertentu.

