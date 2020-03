Update Jadwal Timnas Indonesia vs Thailand, UEA & Vietnam Kualifikasi Piala Dunia Era Shin Tae-yong

Jadwal Baru Timnas Indonesia vs Thailand, Uni Emirat Arab (UEA) dan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2020 di bawah pelatih Shin Tae-yong. Siaran Langsung TV Nasional?



BANJARMASINPOST.CO.ID - Resmi ditunda! Jadwal Timnas Indonesia vs UEA, Thailand dan Timnas Indonesia vs Vietnam dalam Kualifikasi Piala Dunia 2020 Grup yang rencananya akan digelar Bulan Maret dan Juni 2020, berikut Jadwal baru Timnas Indonesia di bawah pelatih Shin Tae-yong.

Sebanyak tiga pertandingan akan digelar, adalah Timnas Indonesia vs Thailand, Uni Emirat Arab (UEA) dan Vietnam dalam Kualifikasi Piala Dunia 2020 Grup G sudah dipastikan ditunda karena virus corona. Sampai saat ini belum diketahui apakah laga ini akan Siaran Langsung TV Nasional atau tidak.

Ketiga pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 tersebut yaitu Timnas Indonesia vs UEA, Timnas Indonesia vs Vietnam dan Timnas Thailand vs Indonesia.

AFC sebelumnya memutuskan untuk menunda pelaksanaan pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 dan beberapa laga Liga Champions Asia karena virus Corona.

Keputusan tersebut diambil setelah AFC melakukan Emergency Meeting di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (2/3/2020).

Pertandingan timnas Indonesia melawan tuan rumah Thailand yang dijadwalkan pada 26 Maret 2020 ditunda menjadi 8 Oktober 2020.

Demikian pula laga kandang timnas Indonesia yang awalnya digelar pada 31 Maret 2020 diubah menjadi 13 Oktober 2020.

Adapun pertandingan tandang melawan Vietnam yang sebelumnya dijadwalkan pada 4 Juni 2020 menjadi 12 November 2020.

Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, menghormati keputusan AFC yang menunda beberapa pertandingan termasuk laga timnas Indonesia.