Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru Hadirkan Kuliner Menu Ikan Segar, Tamu Bisa Juga Request

BANJARMASIN POST.CO.ID - Makan malam bingung mau dimana?. Makan malam bosan dengan menunya itu-itu aja? Atau makan malam ingin suasana yang berbeda?

Jika diajak untuk makan di restoran maka pastinya akan membayangkan mengenai makanan-makanan enak yang dimasak langsung oleh chef yang sudah profesional, terlebih lagi jika makannya di outdoor dengan suasana lampu yang indah dimalam hari dengan dihiasi bintang -bintang dan diterangi rembulan malam.

Di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru dibulan Maret ini bertrasformasi menghadirkan menu-menu promo menarik biar gak bosan itu-itu saja, promo Bukan Dilaut.

Menu makanan yang hadir di Grand Dafam Q Hotel yang berbahan dasar ikan segar terdiri dari ikan Gurame, Patin, Lele, Bawal, Nila, Haruan,dan ikan Emas.

Dimasak bisa sesuai dengan rikwes bisa di goreng, dibakar, pesmol, asam manis,steam,acar kuning,padang, dan saus madu, ditambah dengan makan pelengkap lalapan, sayur bening, sayur keladi, dan sayur asam Banjar.

Tidak sampai disana, ada dessertnya yaitu bubur manis,slice fruit dan buah - buah segar, menambah makan malam anda bersama keluarga yang berkesan, suasana malam yang romantis ditambah live music akustik dan electone.

“Kalau malam kan biasanya orang-orang pada bingung mau makan, tapi menunya itu - itu saja. Nah disini kami menghadirkan promo bulan maret yang bertemakan bukan dilaut, salah satu promo makanan yang mana terdiri dari beberapa ikan yang segar serta bisa langsung ditangkap dan dimasak," Muh. Roy Amazon - General Manager Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru, Jumat (6/3/2020).

Jadi, lanjut dia, para tamu bisa memilih makanan yang mau mereka makan,ikan-ikannya bervariasi dimalam hari yang romantis ditemani dengan musik akustik bisa membuat betah serta puas makan.

Menurut Roy, harganya Rp 45.000 net per orang dan Rp 125.000 All you can eat per pax. Hadir setiap hari Jumat dan Sabtu malam pukul 19.00 sampai pukul 23.00 Wita.

Reservasi segera di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru Jl. A. Yani km 36,8 Banjarbaru telp.0511 477 0099 atau 0811 512 0099 .

Semua kegiatan dan informasi mengenai Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru dapat dilihat melalui akun facebook GrandDafam Q Hotel Banjarbaru, Instagram @granddafam.qhotel dan website www.sahabatsolihin.com. (Banjarmasin Post.co.id/Syaiful Anwar)