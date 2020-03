Jadwal & Live Streaming SCTV Grand Final Puteri Indonesia 2020 Malam Ini, Ada Miss Universe 2019 

Saksikan siaran langsung dan Live Streaming SCTV malam ini, Grand Final Puteri Indonesia 2020!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Malam Grand Final Puteri Indonesia 2020 akan digelar pada Jum'at (6/3/2020) malam ini yang dapat disaksikan melalui Live Video Streaming SCTV.

Live Streaming TV Online SCTV Grand Final Puteri Indonesia 2020 bisa diakses lewat laman SCTV maupun Vidio.com mulai pukul 20.00 WIB dilansir dari Instagram @officialputeriindonesia.

"TODAY IS THE DAY!!! Don't forget to watch Puteri Indonesia 2020 Grand Final live on SCTV in 6th March 2020, start at 8pm and See you soon pageant lovers Indonesia!"

Pemilihan Puteri Indonesia nanti malam juga akan dihadiri oleh Miss Universe 2019 yakni Zozibini Tunzi , Sireethorn Leearamwat perwakilan dari Miss Internationa 2019l, dan Anntonia Porsild yang merupakan Miss Supranational 2019.

Puteri Indonesia adalah kontes kecantikan di Indonesia yang diselenggarakan sejak tahun 1992 oleh Yayasan Puteri Indonesia yang diketuai oleh Mooryati Soedibyo dan disponsori oleh perusahaan kosmetik Mustika Ratu.

Kontes kecantikan ini diikuti oleh para perempuan dari 34 provinsi di tanag air.

Pemenang Puteri Indonesia akan menjadi wakil Indonesia atau duta bangsa pada kegiatan-kegiatan yang bertaraf Internasional dan ikut serta dalam memajukan komoditas-komoditas ekspor Indonesia, pariwisata dan budaya Indonesia.

Puteri Indonesia juga melakukan berbagai aksi sosial ke daerah-daerah yang membutuhkan untuk turut memberikan hiburan dan bantuan.

Pemenang Puteri Indonesia 2019 silam adalah Frederika Alexis Cull asal DKI Jakarta diikuti Jolene Marie Rotinsulu perwakilan Sulawesi Utara dan Jesica Fitriana Martasari dari Jawa Barat.