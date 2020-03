LINK Indosiar! Live Streaming Barito Putera vs Bali United Liga 1 2020, TV Online UseeTV & Vidio.com

Live Streaming Barito Putera vs Bali United Liga 1 2020, Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming Vidio.com dan Live Streaming TV Online Usee TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Barito vs Bali United di Liga 1 2020 Pekan 2 Jumat (6/3/2020) via Live Streaming Vidio.com dan Live Streaming Usee TV.

Bali United dipastikan tidak akan diperkuat oleh dua pilar andalannya dalam misinya mendulang kemenangan perdana di Liga 1 2020 di markas Barito Putera, Stadion Demang Lehman, Kota Martaputra malam ini.

Bali United selaku tim tamu dipastikan akan kembali tidak diperkuat oleh dua pemain andalannya.

Dua pemain andalan yang dimaksud yakni Paulo Sergio dan Ilija Spasojevic.

Kedua pemain tersebut tidak ikut dalam rombongan tim melawat ke Banjarmasin lantaran masih dalam tahap pemulihan cedera, dilansir Bpost Online dari Tribunnews.

Paulo Sergio masih berjuang untuk segera pulih dari cedera engkelnya.