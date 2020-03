Tes Kebugaran Prajuritnya, Lanal Kotabaru Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Kebugaran jasmani dalam bertugas, apalagi sebagai aparat negara yang memiliki tugas, tentunya diperlukan sehat jasmani agar lancar dalam melaksanakan tugas.

Guna mengetahui tingkat kebugaran jasmani itu, kali ini seluruh prajurit Lanal Kotabaru mengikuti tes kesamaptaan jasmani. Tes itu digelar di Stadion Bamega Kabupaten Kotabaru, Jumat (6/3/2020) pagi.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang bersifat periodik serta wajib bagi seluruh anggota TNI. Palaksa Lanal Kotabaru Mayor Laut (P) Widi Susanto, menekankan agar pelaksanaan dijalankan dengan baik.

Tes samapta ini merupakan program kerja Pembinaan Jasmani (Binjas) Lanal Kotabaru semester 1 periode 2020. Selain itu, ini adalah merupakan satu aksi dalam menjaga stamina dan meningkatkan sistem immun tubuh guna mencegah wabah penyakit yang berkembang saat ini sesuai instruksi Presiden RI.

Kesamaptaan jasmani yang diujikan, meliputi tes Samapta A dan tes Samapta B. Untuk Samapta A yaitu lari 12 menit, sedangkan untuk Samapta B meliputi Pull Up, Sit Up, Push Up dan Shuttle Run.

" Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan prajurit masing masing serta utamakan faktor keamanan masing-masing, jangan memaksakan," katanya.

Palaksa juga mengatakan, keseluruhan prajurit Lanal Kotabaru, kebugaran fisik prajurit, tentu akan, meningkatkan etos kerja dan dedikasi prajurit dalam melaksanakan tugas dengan optimal. (banjarmasinpost.co.id/man hidayat)