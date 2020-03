Video Ariel NOAH & BCL Sebelum Ashraf Sinclair Meninggal Sempat Ramai, Ini Nasibnya di IG Bunga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Video duet Ariel NOAH dan Bunga Citra Lestari alias BCL sebelum Ashraf Sinclair meninggal dunia sempat ramai. Ini nasibnya di Instagram dan YouTube ibu Noah Sinclair itu.

Ya, video BCL duet bareng Ariel NOAH menyanyikan Menghapus Jejakmu muncul 3 hari sebelum Ashraf Sinclair meninggal dunia. Duet ini langsung jadi video viral.

Setelah meninggalnya Ashraf Sinclair, video Bunga Citra Lestari berduet dengan Ariel Noah di YouTube IT'S ME BCL pun menjadi sorotan banyak pihak.

Video yang diunggah oleh BCL itu baru dipublikasikan tiga hari yang lalu sebelum Ashraf Sinclair meninggal dunia.

Lagu kolaborasi Menghapus Jejakmu yang dibawakan Bunga Citra Lestari dan Ariel Noah merupakan project atas permintaan penggemar..

Dalam postingan itu, BCL menjelaskan bahwa lagu Menghapus Jejakmu adalah lagu yang ingin diberikan Ariel Noah untuknya.

"Menghapus Jejakmu Premiere at 5pm on It’s Me BCL Youtube channel..! Go check it out and subscribe..!" tulis BCL dalam akun instagramnya, 14 Februari 2020.

Postingan ini, sampai Jumat (6/3/2020) pagi masih menjadi yang terbaru di instagram BCL.

Nah, sampai sejauh ini, postingan ini ditonton 19,34 juta lebih.

Sementara, di YouTube Its Me BCL, istri Ashraf memperlihatkan video itu secara utuh.