All New Nmax 155 Siap Mengaspal di Kalseltengtim, Dilengkapi Fitur Canggih Y Connected

Penjelasan fitur Y-Connect pada All New Nmax 155.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Varian terbaru Yamaha dari Maxi series, All New Nmax 155 siap mengaspal di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, setelah pada Desember 2019 lalu resmi diluncurkan di Jakarta.

Sejak diperkenalkan perdana pada 2015 lalu, Nmax menggairahkan dunia otomotif roda dua mengangkat lifestyle sepeda motor yang tidak hanya sekadar alat transportasi.

"All New Nmax 155 terbaru dilengkapi Yamaha Motorcycle Connect atau Y-Connect yang mana motor terkoneksi langsung dengan smartphone, memberikan banyak kemudahan bagi pengendara," jelas General Manager Yamaha Area Se Kalseltengtim, Harry kepada Banjarmasinpost.co.id, di sela acara press conference All New Nmax 155, di Intro Bistro Treepark Hotel Banjarmasin, Jumat (6/3/2020).

Dipaparkannya, fungsi Y-Connect adalah memberikan lampu indikator notifikasi di layar speedometer saat ada panggilan atau pesan/email masuk ke smartphone pengendara.

Selain itu, dapat menyimpan lokasi parkir atau lokasi terakhir motor unpair dengan smartphone, membantu pengendara mengetahui oli mesin dan kondisi accu, serta membantu analisa pemakaian bahan bakar saat berkendara.

"Nmax mendominasi penjualan unit Yamaha secara keseluruhan, berkontribusi 45 persen dari seluruh tipe. Dalam satu bulan selama 2019 lalu berhasil terjual sekitar 2.000 unit. Saat Februari 2020 lalu, terjual 1.000 unit Nmax hanya sekitar sembilan hari dari 18-29 Februari," ungkapnya.

Ia menambahkan selama penjualan 2019 Nmax mencapai realisasi kenaikan hingga 140 persen yang menjadi penopang terbersar penjualan motor Yamaha.

Di 2020, pihaknya menargetkan penjualan Nmax dapat terealisasi 2.500-3.000 unit per bulan se Kalselteng. Dalam waktu dekat All New Nmax akan resmi launching di Duta Mall Banjarmasin.

Varian All New Nmax 155 ada tiga varian warna, yakni matte black, glossy white, dan matte blue, dan matte red. Dikatakan Harry saat ini yang menjadi favorit konsumen adalah matte black dan matte blue.

"Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya konsumen harus inden, di 2020 ini semua jenis Nmax ready kecuali untuk tipe tertentu. Semua jaringan diler kami jamin akan tersedia All New Nmax 155," pungkasnya. (banjarmasinpost.co.id/mariana)