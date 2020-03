BERLANGSUNG Link Mola TV! Live Streaming TV Online Liverpool vs Bournemouth, Tak Live TVRI

Live Streaming Liverpool vs Bournemouth di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming TV Online www.mola.tv

Laga Liga Inggris antara Liverpool vs Bournemouth akan berlangsung di Stadion Anfield pada Sabtu malam 7 Maret 2020.

Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, menyatakan telah menyiapkan strategi khusus setelah mengalami tiga kekalahan dalam empat laga terakhir.

Klopp menyatakan, kekalahan yang dialami timnya berkat strategi super difensif yang diterapkan lawan.

Sama halnya dengan Bournemouth yang dia prediksi akan memainkan strategi serupa.

Karena itu, dia telah menyiapkan strategi untuk membongkar lini belakang Bournemouth.

Menurut dia, Liverpool harus bermain lebih cepat dalam mengalirkan bola serta memanfaatkan ruang sekecil apa pun di lini belakang Bournemouth.