Dari Alqandas Alkamil, Raisa Mampu Ubah Hidupnya, Raih Putri Pariwisata Persahabatan Kalsel 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kegemaran membaca memberinya banyak pengetahuan dan membawa Raisa Nurtanziliana menjadi Putri Pariwisata Persahabatan Kalsel 2019.

Gadis kelahiran 27 January 2000 biasanya ketika sudah menyukai satu buku maka akan lupa waktu dan tenggelam dalam bacaan.

"Saya cari waktu yang benar-benar luang agar bisa membaca tanpa terjeda tugas kampus dan pekerjaan lainnya," ujar mahasiswi ULM FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini.

Dari sekian buku yang sudah ia baca, ada satu buku yang benar-benar mengubah hidupnya yaitu Alqandas Alkamil Kegagalan yang Sempurna karya Akin.

• VIDEO Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Sebut Pembangunan Rumah Sakit Tipe A Perlu Rp 1, 4 Triliun

• Hadir di Banjarbaru, Sharp Matsuri Tawarkan Promo Belanja Jutaan Rupiah dan Undian Elektronik

• Rossa Tiba-tiba Saja Deg-degan Merasakan Hal Baru dalam Hidupnya, Garap Masih (Cinta) Terbaik

• Sikap Anang Saat BCL Nangis Efek Judika Nyanyi Disorot, Suami Ashanty Cueki Istri Ashraf Sinclair?

Buku tersebut adalah buku motivasi pertama yang Raisa baca ketika aku sekolah menengah pertama. Buku tersebut menyatakan bahwa kegagalan adalah bumbu penting dalam kehidupan yang harus kita syukuri.

"Karena setiap kegagalan yang terjadi akan memberikan pelajaran yang sangat berharga. selain itu semangat adalah penyedap rasa yang paling penting dalam hidup ini," papar Raisa.

Those thing the most perfect ingredient of success life, dan Raisa menerapkan prinsip tersebut dalam dirinya. Ia yakin kegagalan yang terjadi dalam hidupnya merupakan pengantar keberhasilan saat ini.

Selain membaca, Raisa juga suka menulis. Jika dibanding hobi membaca, sebenarnya menurut Raisa lebih suka menulis. Namun tak bisa dipungkir bahwa keduanya sangat berkaitan.

"Ketika kita ingin menulis sesuatu, bukankah kita memerlukan bahan tulisan sehingga tulisan kita memiliki makna? Bahan itu didapat dari membaca," tukasnya.

• Kaluarga Kaget, Pengantin Laki-laki Ternyata Wanita, Merasa Tertipu Penghulu Syok Setelah Ijab Kabul

• Gesture Yuni Shara Saat Bertemu Raffi Ahmad Disorot, Ini Reaksi Nagita Slavina

• Polres HSS Ciduk Zaenab di Warung Ketupat Kandangan, Bawa Sabu 15,64 Gram dan 4,5 Butir Ekstasi

Dengan banyak membaca, kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan yang kemudian kita tuangkan dalam tulisan. Itulah keterkaitan atau korelasinya.

Prinsip Raisa, tidak ada kata terlambat bagi yang ingin memulai hobi membaca maupun menulis. Mulailah dari sekarang agar bisa mendapat manfaat.

"Percayalah tidak ada kata terlambat intuk melakukan suatu hal yang baiik," tandas Raisa.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)