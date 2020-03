Jadwal Live Streaming Juventus vs Inter Milan Partai Tunda Liga Italia, Live Bein Sports 2 & RCTI

Jadwal Juventus vs Inter Milan di Live Streaming Beinsports 2 dan Siaran Langsung RCTI di Partai Tunda Liga Italia tersaji pada Senin (9/3/2020) dini hari.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Live Streaming Juventus vs Inter Milan di Laga Tunda Liga Italia Pekan 26 tersaji pada Senin (9/3/2020) dini hari via Live Streaming Bein Sports 2 di Live Streaming TV Online www.beinsports.com dan Live Streaming RCTI.

Siaran Langsung Beinsports dan Siaran Langsung RCTI Juventus vs Inter Milan tersaji mulai pukul 02.35 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Beinsports Indonesia dan RCTI.

LInk Live Streaming Juventus vs Inter Milan dapat diakses di Live Streaming TV Online Vidio.com premier (Berbayar) dan Live Streaming RCTI.

Sebelumnya, laga Juventus vs Inter Milan yang seharusnya digelar pada Senin (2/3/2020) resmi ditunda karena dampak virus corona di Italia.

Duel derby d'Italia ini sempat direncanakan bakal digeser ke 13 Mei 2020 seturut penyusunan ulang jadwal akibat antisipasi penyebaran virus Corona.

Keputusan terbaru pada Kamis (5/3/2020) menyatakan pertandingan itu bakal dilangsungkan Minggu besok dengan 5 partai lain yang ditunda.

Juventus pun diprediksi bakal kembali diperkuat Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo, kembali berlatih bersama timnya pada Rabu (4/3/2020) pagi waktu setempat alias sehari setelah dia pulang ke Portugal demi menjenguk sang ibu yang terserang stroke.

Selain Juve vs Inter, empat laga di antaranya dihelat pada hari yang sama, yakni Parma vs SPAL, AC Milan vs Genoa, Sampdoria vs Verona, serta Udinese vs Fiorentina.

Penyelenggaraan kompetisi Liga Italia Serie A berada di ambang ketidakpastian sejak Negeri Pizza menjadi episentrum penyebaran virus Corona di Eropa.