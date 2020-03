Konser Bintang Lima Tour 2020, Ahmad Dhani Bareng Once & Dul di 16 Kota, Segini Harga Tiketnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Otello Asia akan membawa konser akbar band ternama di Blantika Musik Indonesia ‘DEWA 19’ setelah mendapat restu dari sang pelopor Ahmad Dhani untuk menjalankan tur konsernya dan bertepatan dengan 20 Tahun album ‘Bintang Lima’ sejak dirilis di tanah air, tur konser di 6 kota besar di Indonesia nanti akan bertajuk “20 Tahun Bintang Lima Tour 2020 featuring Once Mekel | Dul Jaelani”.

Akan seperti apakah Ahmad Dhani menyuguhkan konser spektakuler-nya nanti? sebuah jawaban misteri yang harus Baladewa saksikan secara langsung saat penampilan konsernya di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan dan Makassar.

“20 Tahun Bintang Lima Tour 2020 featuring Once Mekel | Dul Jaelani”:

Bandung : 15 Februari 2020 di Trans Convention Center

Yogyakarta : 22 Februari 2020 di Jogja Expo Center Hall B & C

Surabaya : 14 Maret 2020 di Grand City Convention Hall

Banjarmasin : 21 Maret 2020 di Gedung Sultan Suriansyah

Balikpapan : 25 Maret 2020 di BSCC Dome

Makassar: 03 April 2020 di Four Points Hotel by Sheraton

Sysan Ibrahim selaku CEO dari Otello Asia mengatakan “Tur konser DEWA 19 di 6 kota besar ini akan menjadi pertunjukan konser yang luar biasa, selain bertepatan dengan 20 tahun album Bintang Lima, sang pelopor DEWA 19 Ahmad Dhani juga ikut andil dalam konsep konser ini, tentunya para Baladewa sudah pasti rindu ingin melihat kembali aksi panggung Ahmad Dhani, konser ini menjadi konser perdana Ahmad Dhani di tanah air setelah cukup lama vakum. Sebagai penyelenggara, Otello Asia ingin membawa sebuah konsep pertunjukan DEWA 19 yang epic, memorable dan berbeda dari konser-konser DEWA 19 sebelumnya, untuk itu konser ini kami bawa ke-6 kota di Indonesia sebagai penawar rindu bagi Baladewa di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan dan Makassar”.

Sementara itu, Febrico selaku Activity Manager tiket.com mengatakan “Kami sangat senang menjadi bagian dari rangkaian tour konser ‘20 Tahun Bintang Lima Tour 2020’, di mana tiket.com menjadi exclusive ticketing partner dari konser ini. Kami optimis konser kali ini akan menjadi magnet Baladewa yang sudah rindu oleh lagu-lagu hits yang dibawakan oleh DEWA 19”.

Tiket konser 20 Tahun Bintang Lima Tour 2020 featuring Once Mekel, Dul Jaelani” dapat diperoleh secara online hanya di tiket.com.

Harga tiket di Bandung, Surabaya, dan Makassar:

DEWA 19 Tour 2020 Makassar Featuring Once Mekel, Dul Jaelani di 6 Kota (Istimewa)

DEWA 19 Tour 2020 Bandung Featuring Once Mekel, Dul Jaelani di 6 Kota (Istimewa)

DEWA 19 Tour 2020 Surabaya Featuring Once Mekel, Dul Jaelani di 6 Kota (Istimewa)

Presale Normal

Diamond Rp. 1.050.000.- Rp. 1.300.000.-

Gold Rp. 530.000.- Rp. 780.000.-

Festival Rp. 160.000.- Rp. 260.000.-

Press Conference DEWA 19 Tour 2020 Featuring Once Mekel, Dul Jaelani di 6 Kota (Istimewa)

Harga sudah termasuk pajak dan ticketing fee.

Diamond dan Gold adalah numbered seating.