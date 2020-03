All New Honda Beat Series Semarakkan Pasar Skuter Matic, Trio Motor Targetkan 3.000 unit

Regional Public Launching All New Beat Series di Banjarmasin.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah resmi meluncur secara nasional Februari 2020 lalu, PT Trio Motor resmi memperkenalkan All New Honda Beat Series di area Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) melalui acara Regional Public Launching (RPL) di Taman Kamboja, Sabtu (7/3/2020).

Kehadiran All New Honda Beat dan All New Honda Beat Street yang menjadi varian teranyar, menambah deretan pilihan skuter matic bagi masyarakat Banua dan sekitarnya.

"Target market kedua jenis varian Beat terbaru adalah anak-anak muda milenial yang menyukai motor yang lincah dan nyaman saat berkendara. Kami optimistis target penjualan All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street dapat terealisasi 3.000 unit per bulan area Kalselteng," jelas Direktur Marketing PT Trio Motor Antonius Silitonga kepada Banjarmasinpost.co.id.

Merebaknya penularan virus corona bahkan positif menjangkiti warga negara Indonesia (WNI) beberapa waktu lalu, diakuinya tidak membuat penjualan motor Honda menurun.

Penjualan selama Januari-Februari 2020 justru tumbuh sekitar 6 persen Year to date (YTD).

Konsumen dimanjakan dengan berbagai fitur menarik, dengan balutan desain bodi baru yang compact, serta penyematan beragam teknologi dengan inovasi terbaru pada sisi rangka dan mesin.

All New Honda Beat dan All New Honda Beat Street generasi kelima ini dibekali mesin eSP 110cc yang lebih hemat bahan bakar dan menyuguhkan performa yang lebih optimal.

Skutik yang dicintai masyarakat sejak tahun 2008 ini menggunakan rangka baru berteknologi enhanced Smart Architecture Frame (eSAF).

General Manager Marketing PT Trio Motor Afrizal Rachman menuturkan, All New Honda BeAT hadir dalam dua tipe yakni CBS dan CBS-ISS dengan total sembilan varian warna sesuai dengan tren anak muda milenial saat ini.

"Untuk tipe CBS terdapat 4 pilihan warna yakni Dance White, Techno Blue White, Hard Rock Black, dan Funk Red Black yang dibanderol Rp 17.063.000 On The Road (OTR) Kalsel, Rp. 18.096.000 OTR Kalteng. Untuk tipe CBS-ISS ada tiga pilihan warna Garage Black, Electro Blue Black, dan Fusion Magenta Black yang dipasarkan seharga Rp 17.669.000 OTR Kalsel, Rp 18.745.000 OTR Kalteng," paparnya.