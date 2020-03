BERLANGSUNG Link RCTI! Live Streaming TV Online AC Milan vs Genoa, Live Bein Sports 2 Liga Italia

Sebelumnya, laga AC Milan vs Genoa yang seharusnya digelar pada Senin (2/3/2020) resmi ditunda karena dampak virus corona di Italia.

Bek AC Milan, Simon Kjaer, menyebut pertandingan menghadapi Genoa yang akan digelar tanpa penonton merupakan sesuatu yang aneh.

AC Milan akan menjamu Genoa pada lanjutan pekan ke-26 Serie A, kompetisi kasta teratas Liga Italia.

Laga AC Milan vs Genoa bakal digelar di Stadion San Siro pada Minggu (1/3/2020) malam waktu setempat.

Pemerintah dan otoritas Italia menginstruksikan agar pertandingan Serie A digelar tanpa penonton hingga tanggal 3 April menyusul merebaknya virus corona.

Kondisi tersebut membuat Simon Kjaer ikut angkat bicara.