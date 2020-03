Foto Olla Ramlan Setelah Operasi Banjir Komentar, Shireen & Zaskia Sungkar Komentari Begini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Foto Olla Ramlan setelah menjalani operasi diposting istri Aufar Hutapea banjir komentar. Shireen Sungkar dan Zaskia Sungkar berkomentar begini.

Ya, postingan Olla Ramlan pasca operasi penyempitan pembuluh darah menjadikan sederet rekan artisnya turut mendoakan, termasuk Shireen Sungkar dan Zaskia Sungkar.

Nah, sebelumnya Olla Ramlan dilarikan ke Rumah Sakit Bunda Menteng pada Kamis (5/3/2020).

Keberadaan Olla di rumah sakit itu untuk melakukan pemeriksaan terkait ada masalah di bagian kepalanya.

Penyakit istri Aufar ini disampaikan lebih jelas lagi oleh Dr. Bagus Denny Indra Baruna, yang ternyata Olla mengalami penyempitan pembuluh darah vena.

"Akhirnya kami menemukan sesuatu, yang memang dari pembuluh darah vena dan kita harus analisa dulu." ucap Dr. Bagus Denny Indra seperti yang dikutip dari TribunJambi.com.

Olla juga pernah menggunggah sebuah foto pemeriksaan di rumah sakit tersebut.

Artis cantik ini juga curhat dengan sebuah kata mutiara saat dirinya dirawat lewat instastory-nya sebelum menjalani operasi.

"Bismillah,

Breathe...you are going to be ok...you have been this scared, uncomfortable and anxious and you survived...