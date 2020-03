Jadwal Live Streaming Mola TV Adam Kownacki vs Robert Helenius di Tinju Kelas Berat Versi WBA

Jadwal Tinju Kownacki vs Helenius tersaji di Live Streaming MolaTV pada Minggu (8/3/2020) pagi.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Tinju Dunia Adam Kownacki vs Robert Helenius untuk memperebutkan gelar eliminator kelas berat versi WBA via Live Streaming Mola TV pada Minggu (8/3/2020) pukul 08.00 Wib.

Siaran Langsung Tinju Dunia Adam Kownacki vs Robert Helenius tidak dapat disaksikan via Siaran Langsung TV One.

Namun pertandingan tinju Kownacki vs Helenius dijadwalkan disiarkan secara Live Streaming Mola TV (www.molatv.com), Aplikasi MolaTV dengan mendownload di Appstore dan Playstore, Mola Polytron Streaming Device, Mola Polytron SmartTV, dan Mola Matrix.

Petinju kebanggaan Polandia, Adam Kownacki (20-0, 15 KO) akan menghadapi penantangnya asal Finlandia, Robert Helenius (29-3, 18 KO) dalam duel perebutan gelar eliminator kelas berat versi WBA, yang akan berlangsung di Barclays Center, Brooklyn, New York.

Dalam pertarungan 12 ronde ini, Kownacki sedikit lebih diunggulkan. Selain tak pernah terkalahkan dalam 20 pertarungan sejak Oktober 2009, petinju berjuluk "Babyface" ini akan tampil di hadapan publik Brooklyn, yang merupakan tempat tinggalnya sejak memutuskan pindah di usia 7 tahun pada 1996.

Tak hanya itu, tuah keberuntungan tampak lebih berpihak ke Kownacki jika bertanding di Barclays Center.

Tercatat, dalam 9 kali naik ring (2015-2019), pria berusia 30 tahun ini selalu keluar sebagai pemenang.

Di sisi lain, performa Helenius tak bisa dikesampingkan dalam dunia kelas berat versi WBA.

"The Nordic Nightmare", julukan Helenius, merupakan mantan juara kelas berat European Championship, setelah memegang gelar juara dua kali pada 2011 dan 2016.