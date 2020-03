Juventus vs Inter Milan! Jadwal Siaran Langsung & Live Streaming RCTI Liga Italia Malam Ini

Sempat ditunda satu pekan, siaran langsung dan Live Streaming RCTI malam ini sajikan laga big match Juventus vs Inter Milan di Liga Italia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung dan Live Streaming RCTI malam ini akan menyajikan laga Juventus vs Inter Milan di Liga Italia Pekan 26 Senin(9/3/2020) pukul 02.00 WIB

Ya, laga Juventus vs Inter Milan akan masuk agenda siaran langsung dan Live Streaming RCTI Plus, seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram RCTI Plus.

Link Live Video Streaming Juventus vs Inter Milan di Liga Italia dini hari ini dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online RCTI+ di Rctiplus.com, Beinsports 2 via beinsports.com dan vidio.com Premier (berbayar).

Laga Juventus vs Inter Milan dalam tajuk Derby d'Italia bakal digelar di Allianz Stadium.

Sebelumnya, seperti diketahui bersama, pemerintah Italia telah memutuskan semua kegiatan olahraga akan digelar secara tertutup hingga 3 April 2020.

Keputusan itu diambil untuk menyikapi wabah virus corona yang sedang mewabah di beberapa wilayah Negeri Pizza.

Dilansir dari Football Italia, Kamis (5/3/2020), sudah ada 3.000 kasus virus corona di Italia.

Sebanyak 107 di antaranya meninggal dunia dan Italia bagian utara menjadi wilayah yang paling terdampak virus corona.

Meski penyebaran terbesar virus corona terjadi di bagian utara, pemerintah Italia memberlakukan keputusannya itu untuk semua wilayah.