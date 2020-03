LIVE Streaming TV Online PSS Sleman vs Persikabo di UseeTV, Siaran Langsung Indosiar Liga 1 2020

Live Streaming PSS Sleman vs Persikabo Liga 1 2020, Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming UseeTV & Live Streaming TV Online Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming PSS vs Persikabo di Liga 1 2020 Pekan 2 Minggu (8/3/2020) via Live Streaming Vidio.com dan Live Streaming Usee TV.

Usai ditunjuk sebagai pelatih PSS Sleman, Dejan Antonic langsung dihadapkan pada tugas berat dengan melawan Persikabo.

Sebab, kekalahan di laga pembuka dari PSM Makassar untuk sementara menempatkan tim berjuluk Super Elang Jawa terdampar di posisi 15 klasemen sementara Liga 1 2020.

Ujian perdana juru taktik asal Serbia ini terjadi saat PSS menjamu Tira Persikabo, Minggu (8/3/2020) pukul 18.30 WIB.

Kemenangan tentu menjadi harga mati demi mendongkrak posisi dan kembali membangun kepercayaan diri.