Potret Lengan Ammar Zoni Penuh Tato Jadi Sorotan, Suami Irish Bella Beri Tantangan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Potret atau Foto Viral lengan Ammar Zoni penuh tato jadi sorotan. Suami Irish Bella itu malah beri tantangan pada warganet.

Foto terbaru Ammar Zoni langsung jadi sorotan. Penyebabnya, lengan suami Irish Bella itu dipenuhi tato.

Ammar Zoni memperlihatkan penampilan terbarunya di media sosial Instagram.

Dalam foto yang diunggahnya, suami Irish Bella ini memamerkan lengannya yang penuh dengan tato.

Dalam foto itu, Ammar Zoni terlihat sedang berbaring di sebuah studio tato.

Ia berpose bersama dua orang rekannya.

Bersama foto itu, ia menyertakan keterangan.

"No one deserves to be judge by their covers!!" tulis Ammar Zoni pada Sabtu (7/3/2020).

Namun begitu, belum diketahui secara pasti apakah tato di lengannya tersebut asli ataukah tidak.

Ia akan memberi penjelasan tentang hal ini melalui saluran YouTube pribadinya.