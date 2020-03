VIDEO All New Honda Beat Series Semarakkan Pasar Skuter Matic, Trio Motor Targetkan 3.000 unit 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah resmi meluncur secara nasional Februari 2020 lalu, PT Trio Motor resmi memperkenalkan All New Honda Beat Series di area Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) melalui acara Regional Public Launching (RPL) di Taman Kamboja, Sabtu (7/3/2020).

Kehadiran All New Honda Beat dan All New Honda Beat Street yang menjadi varian teranyar, menambah deretan pilihan skuter matic bagi masyarakat Banua dan sekitarnya.

"Target market kedua jenis varian Beat terbaru adalah anak-anak muda milenial yang menyukai motor yang lincah dan nyaman saat berkendara. Kami optimistis target penjualan All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street dapat terealisasi 3.000 unit per bulan area Kalselteng," jelas Direktur Marketing PT Trio Motor Antonius Silitonga. (banjarmasinpost.co.id/ mariana)